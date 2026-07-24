ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು "Cockroach ಹೀರೋ" ಆಗೋಕೆ ಹೋದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ! ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ

NEET Student Protest : ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ' (CJP) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಳವಳಿಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇರಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ : ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುಮಾವೂನ್ ವಿಭಾಗದ ಐಜಿ ನಿವೇದಿತಾ ಕುಕ್ರೇಟಿ, "ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಪಿಥೋರಗಢ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಡವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2025 ರಲ್ಲೇ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈಲುಪಾಲಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲಾಖೆಯು ಆತನನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಾಟಕವಾಡಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈತ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ?, ಇದು ನಿಜವಾದ ರಾಜೀನಾಮೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಗಿಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಗವೇ?, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.