English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್? 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್? 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೀರು, ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಐಸ್, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 27, 2025, 01:19 PM IST
  • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು 5-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ

Trending Photos

ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮೊಟೋ ಸೇವೆ ಬಂದ್..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
zomoto
ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮೊಟೋ ಸೇವೆ ಬಂದ್..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ಸೂರಜ್‌ ಜೊತೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕೂಡ ಆಗದೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ನವವಿವಾಹಿತೆ
camera icon7
Ganavi case
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ಸೂರಜ್‌ ಜೊತೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕೂಡ ಆಗದೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ನವವಿವಾಹಿತೆ
ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
camera icon6
2025 kannada movies
ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ
camera icon6
Gold Investment
ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ
ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್? 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್?

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೀರು, ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಐಸ್, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಯೋಧ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು 5-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಲಕ ಶ್ರವಣ್ "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರವಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸೋನಾ ಸಿಂಗ್, "ಮಗನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ದಿನ ಸೈನಿಕನಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

About the Author
Shravan SinghOperation Sindooryoungest civil warrior IndiaRashtriya Bal Puraskar awardeePradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar

Trending News