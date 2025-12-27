ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್? 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್ನ ಫಿರೋಜ್ಪುರದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್?
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೀರು, ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಐಸ್, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಯೋಧ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
#WATCH | Delhi | A 'Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar' awardee says, "When Operation Sindoor began against Pakistan, soldiers came to our village. I thought I should serve them. I used to take milk, tea, buttermilk, and ice for them daily... I feel great to be awarded. I had…
— ANI (@ANI) December 26, 2025
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು 5-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
My today's Sunday story shows:
Courage has no age.
You don’t need to be grown-up to show a big heart.
Shravan Singh from Ferozepur is a living example of this.
In a small border-side village called Tara Wali, just a kilometre from the Indo-Pak border, lives a Class 4 boy named…
— tweetsforupsc (@factsforupsc) November 9, 2025
ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಲಕ ಶ್ರವಣ್ "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರವಣ್ ಹೇಳಿದರು.
A 10 years old, Shravan Singh from Chak Taran Wali village, Ferozepur, showed extraordinary courage and compassion.
During Operation Sindoor, while danger loomed at high-risk border posts, Shravan selflessly served water, milk and tea to Indian Army personnel stationed at…
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 26, 2025
ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸೋನಾ ಸಿಂಗ್, "ಮಗನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ದಿನ ಸೈನಿಕನಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.