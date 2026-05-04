Who is VS Babu : ದಶಕಗಳ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ತಮಿಳಕ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ..
TVK VS Babu : ಈ ಬಾರಿಯ ತಮಿಳು ನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ (MK Stalin) ಅವರನ್ನು TVK ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು (VS Babu) ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷ 109 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ..
VS Babu ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ : ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (DMK) ಮೂಲಕವೇ ಆರಂಭಿಸಿದವರು. 2006ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸೈವಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ತೊರೆದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಟಿವಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ : ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದ ಬಾಬು, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಕ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮನಗಂಡ ವಿಜಯ್, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ : ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 75 ವರ್ಷದ ವಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ಅವರು 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 3.7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3.3 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಯುವಕರಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕೊಳತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ಅವರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರಾರು ಮತಗಳ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿರುವುದು ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪತನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಯುವಜನತೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಹಂಬಲ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ವಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.