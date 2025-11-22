English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ!

Tejas crash pilot : ನಿನ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಯಾರು? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 22, 2025, 03:54 PM IST
ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ!

Namansh Syal : ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತೇಜಸ್ LCA MK-1 ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ತೇಜಸ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. HAL ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಅಪಘಾತವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಏರ್ ಶೋನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಮೂಲತಃ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಭಾರತದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

Who is Namansh Syal : ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ. ಇದೀಗ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾಂಶ್‌ ಸುಜನ್‌ಪುರ್ ತಿರಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ್ ರಕ್ಷಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2009 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದರು.

ನಮಾಂಶ್‌ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸುಲೂರು ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು" ಎಂದು ನಮಾಂಶ್‌ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ; ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು? : ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಯುಯಾನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನವು ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

