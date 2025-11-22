ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ!

Namansh Syal : ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತೇಜಸ್ LCA MK-1 ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತೇಜಸ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. HAL ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಅಪಘಾತವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಏರ್ ಶೋನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಮೂಲತಃ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
Who is Namansh Syal : ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ. ಇದೀಗ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾಂಶ್ ಸುಜನ್ಪುರ್ ತಿರಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ್ ರಕ್ಷಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2009 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದರು.
ನಮಾಂಶ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸುಲೂರು ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು" ಎಂದು ನಮಾಂಶ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು? : ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಯುಯಾನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನವು ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.