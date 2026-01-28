English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • Ajit Pawar : ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನದ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ಲೇಯರ್‌ಜೆಟ್ 45 ಯಾರದ್ದು..?

Ajit Pawar : ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನದ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 'ಲೇಯರ್‌ಜೆಟ್ 45' ಯಾರದ್ದು..?

Baramati fligt accident : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ 'ಲೇಯರ್‌ಜೆಟ್ 45' ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು.. ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:14 PM IST
    • ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ 'ಲೇಯರ್‌ಜೆಟ್ 45' ಅಪಘಾತ
    • ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವಾರ್‌ ಸೇರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಜನರು ಸಾವು
    • ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು.. ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು..?

Ajit Pawar : ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನದ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 'ಲೇಯರ್‌ಜೆಟ್ 45' ಯಾರದ್ದು..?

Ajit Pawar plane crash : ಬುಧವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನವು ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅನುಭವಿ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪಿಂಕಿ ಮಾಲಿ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ವಿಎಸ್ಆರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2011 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ವಾಯುಯಾನ ಸಲಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2023 ರಂದು, ಈ ಕಂಪನಿಯ ವಿಮಾನವು ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೋರಾಟ

ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ : ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ 8:45 ರಿಂದ 9:15 ರ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ  ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾರಾಮತಿ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ವಿಮಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಬದಲು, ವಿಮಾನ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಮೃತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದೀಪ್ ಜಾಧವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಆದೇಶ : ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ (PA), ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ವಿಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ DGCA ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

