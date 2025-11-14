Bihar new CM : ಬಹುಮತದ ನಡುವೆ ಬಿಹಾರದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ NDA! ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bihar New CM : ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಬಿಹಾರ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ..? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Nov 14, 2025, 03:57 PM IST
    • ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿ ಕಾಣಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ..
    • ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಬಿಹಾರ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ..?

Bihar election 2025 result live : ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಹ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ NDA ಬಹುಮತದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು, ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಯಾರು?

ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, NDA ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಜನತಾದಳ (JDU) ಪ್ರಸ್ತುತ NDA ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.  

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 243 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. JDU ಮತ್ತು BJP ಬಹುಮತದ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿವೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ, NDA ಬಹುಮತದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ.

