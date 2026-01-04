English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದೇಕೆ?

ವಿವಿಧ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 4, 2026, 09:40 PM IST
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು
  • ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು
  • ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದೇಕೆ?

ಈಗ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.ವಿಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾದ ನಂತರ ಡಿಜಿಸಿಎ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮಾಡಿದ ಲಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದೊಳಗಿನ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ  ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೇಮಸ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಭೇಟಿ.. PM ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ರಮಿಕಾ!

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ವಿಮಾನ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನೊಳಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು, ಇದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು:

"ವಿವಿಧ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಹುದೇ ಸಾಧನಗಳು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು DGCA ಸುತ್ತೋಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಅಯ್ಯೋ.. ವ್ಹಾವ್‌, ಛೇ ಎಂದ ಆಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!

"ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿ-ಆನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

