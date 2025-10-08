Zoho ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ ಬಳಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ...! ಈ ಆಪ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಝೋಹೋ ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಝೋಹೋ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು 'ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ'ದ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಜೊಹೊ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಐಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 55 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಯೋಜಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಜೊಹೊ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೆಟಪ್ ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ, ಜೊಹೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜೊಹೊವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಸಂಪಾದಿಸಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಸಹಯೋಗಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಜೊಹೊವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.
ಈ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು NIC ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಾಗಿನ್ ಅಥವಾ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಗುಂಪು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ 'ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಐಟಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಈಗ ಹಲವಾರು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಐಟಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜೊಹೊ ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜೊಹೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಹಣಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೊಹೊ ಹೇಳಿದೆ.