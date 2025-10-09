English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..!

ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 9, 2025, 06:53 PM IST
  • ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳು 100 ಮಿಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
  • ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..!

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 100 ಮಿಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕೈ ಸಾಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿಷೇಧದ ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ನಿಷೇಧ

ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಂಡಿಗೋದಂತಹ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಲಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸುಡುವ ವಸ್ತುವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಮಾನದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ! ಈ ವಿಚಾರ 99% ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಹಸಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಸಾಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವುದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಕೈ ಸಾಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟ, ಕೇಕ್‌ಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳು 100 ಮಿಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಸಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಸಾಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ..ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ...!

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯದಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

