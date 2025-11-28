ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿ ಇರೋದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 99 ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

why coins are round: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ, ಕರ್ಷಪಣ ಅಥವಾ ಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಾರ, ಕುಟಲ, ಕುರು, ಪಾಂಚಾಲ, ಶಾಕ್ಯ, ಸುರಸೇನ ಮತ್ತು ಸುರರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಹಾಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸುರರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೂಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಂಚಾಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಮಗಧ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ನಾಣ್ಯ (ವೈ ಆರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರೌಂಡ್) 1950 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2 ಮತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭವಿತ್ತು.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚೌಕಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಗಳು ಗಣನೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಣ್ಯಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ...