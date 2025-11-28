English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿ ಇರೋದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 99 ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿ ಇರೋದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 99 ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

why coins are round: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ, ಕರ್ಷಪಣ ಅಥವಾ ಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಾರ, ಕುಟಲ, ಕುರು, ಪಾಂಚಾಲ, ಶಾಕ್ಯ, ಸುರಸೇನ ಮತ್ತು ಸುರರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಹಾಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 28, 2025, 11:30 AM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ
    • ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿದ್ದವು
    • ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ ಯಾಕೆ?

Trending Photos

ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
camera icon7
pensioners
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon5
Malaika Arora
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
gold price hike
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
camera icon7
coriander farming business
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿ ಇರೋದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 99 ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

why coins are round: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ, ಕರ್ಷಪಣ ಅಥವಾ ಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಾರ, ಕುಟಲ, ಕುರು, ಪಾಂಚಾಲ, ಶಾಕ್ಯ, ಸುರಸೇನ ಮತ್ತು ಸುರರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಹಾಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸುರರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೂಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಂಚಾಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಮಗಧ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ನಾಣ್ಯ (ವೈ ಆರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರೌಂಡ್) 1950 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2 ಮತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭವಿತ್ತು.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚೌಕಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಗಳು ಗಣನೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಣ್ಯಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ...

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

why coins are roundwhy coins are round in kannadawhy coins are round in hindi

Trending News