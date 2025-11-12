English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಭಾರತದ "ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸಿಟಿ" ಎಂದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Silver City in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ನಗರವನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 12, 2025, 11:45 AM IST
  • 'ಬೆಳ್ಳಿ ನಗರ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು
  • ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮೊದಲು ಈ ನಗರವನ್ನು ಮೊಘಲರು, ಆಫ್ಘನ್ನರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು

ಭಾರತದ "ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸಿಟಿ" ಎಂದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Silver City in India: ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈವಿದ್ಯತೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಂತೂ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಅಥವಾ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಗರವನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು  ನಗರಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಗರವೆಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಟಿ. 

'ಬೆಳ್ಳಿ ನಗರ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಟಕ್ ಅನ್ನು ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಗರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಗರವು ತಾರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಟಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ ಕೋಟೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಬಾರಾಬತಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಟಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಅಣವಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಡಿಶಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಾರಾಬತಿ ಕೋಟೆ, ಇದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಅನೇಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮೊದಲು ಈ ನಗರವನ್ನು ಮೊಘಲರು, ಆಫ್ಘನ್ನರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಡಿಶಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿತು. 1956 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊಘಲರು ನಗರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಳಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿವೆ. ಬಾಲಿ ಯಾತ್ರೆ, ಈದ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

