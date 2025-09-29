English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುರ್ಗೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ತಿನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಯಾದರೆ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಪಸರಿಸಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಶಾ ಮಾಂಗ್ಶೋ, ಇಲಿಶ್ ಮಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಪರಿಮಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 29, 2025, 08:53 PM IST
    • ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಬಂಗಾಳದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ
    • ಬಂಗಾಳಿಗಳಷ್ಟು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ

ದುರ್ಗೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ತಿನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಸೇರಿದಂತರೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಯಾದರೆ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಪಸರಿಸಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಶಾ ಮಾಂಗ್ಶೋ, ಇಲಿಶ್ ಮಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಪರಿಮಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ.

ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂಗಾಳಿಗಳಷ್ಟು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಪಾಪ. ಆದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಉಪವಾಸವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವಾದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಭೋಗ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಬಂಧದ ಸಮಯವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ, ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ನೃಸಿಂಘ ಭಾದುರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ದೇವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉಗ್ರ ರೂಪವಾದ ಕಾಳಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಕೆ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಖಿಚೂರಿ, ಹುರಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭೋಗ್‌ನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಶುದ್ಧ ರೂಪವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಂಗಾಳದ ಶಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲು, ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಬಂಗಾಳದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನದಿ-ಸಮೃದ್ಧ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲದೆ ದೈನಂದಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

why bengalis eat non veg in NavratriDo Bengali eat non veg in Navratri

