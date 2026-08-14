/ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ? ಈ ದಿನಾಂಕದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಾರಣ

Independence Day 2026: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ನಡೆದ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಇದೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಆಗಸ್ಟ್ 15. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ? ಇಲ್ಲ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ಜೂನ್ 1948ರೊಳಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ತರಲಾಯಿತು.
ಮೊದಲು ಜೂನ್ 1948ರ ಗಡುವು ಇತ್ತು
1947ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 1948ರೊಳಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಲಾರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವೈಸರಾಯ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಜೂನ್ 1948ರವರೆಗೆ ಕಾಯಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಡುವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ಅನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನೆನಪೂ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. 1945ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜಪಾನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಹಲವು ವಿವರಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯೂ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
1947ರ Indian Independence Act ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಡೊಮಿನಿಯನ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿತು
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘Tryst with Destiny’ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ, ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ನೆಹರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಅಧಿಕೃತ ಸಮಯವನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುತ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ರಾತ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಏಕೆ?
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೂನ್ 1948ರೊಳಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. 1945ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ Indian Independence Act, 1947 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವ ದಿನವಾಯಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ತ್ಯಾಗ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದ ಸಂಕೇತ. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಿಭಜನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
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