English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೆಹರು! ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತಾ ಆ ಹೂವು?

ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೆಹರು! ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತಾ ಆ ಹೂವು?

Children's Day 2025: ಜವಹರ್‌ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹೂವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 14, 2025, 01:17 PM IST
  • ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರ ಕೋಟ್ ಮೇಲಿನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿತ್ತು
  • ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿ
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಇಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ! ಸಂಗಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ನಟಿ..
camera icon6
Sania Mirza Latest News
ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಇಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ! ಸಂಗಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ನಟಿ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಧನಕಾರಕನ ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Gochar
ಧನಕಾರಕನ ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೆಹರು! ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತಾ ಆ ಹೂವು?

Children's Day 2025: ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಜವಹರ್‌ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಹೂವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಟ್‌ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಂಡಿತ್‌ ನೆಹರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೆಹರು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾರಣವೇನಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Nitish Kumar : 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತಾದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Prashant Kishor: ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೂ ಮಣೆ ಹಾಕದ ಮತದಾರರು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಯ ಸಿಗದಿರಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರ ಕೋಟ್ ಮೇಲಿನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಕಾರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಕೋಟ್‌ಗೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್‌ಗೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 1938 ರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ನಿಧನರಾದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್‌ಗೆ ತಾಜಾ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

 

Children's Day 2025Why Jawaharlal Nehru used to put Rose on coatcongress reveals reasonಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ 2025ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು

Trending News