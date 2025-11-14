ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೆಹರು! ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತಾ ಆ ಹೂವು?

Children's Day 2025: ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಹೂವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೆಹರು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾರಣವೇನಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತಾದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.
ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರ ಕೋಟ್ ಮೇಲಿನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಕಾರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಕೋಟ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 1938 ರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ನಿಧನರಾದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್ಗೆ ತಾಜಾ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.