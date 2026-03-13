English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ರೈಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ X ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯೇ?

ರೈಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ "X" ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯೇ?

 x mark in train: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದರೆ ರೈಲಿನ ಕೊನೆಯ ಕೋಚ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ X ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 13, 2026, 05:03 PM IST
  • ರೈಲಿನ ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ x ಮಾರ್ಕ್‌ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
  • ಈ "x" ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಂಗಳ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon10
mars moon conjunction 2026
ಮಂಗಳ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಹಣದ ಮಳೆ..
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Agnisakshi comeback
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೀ ₹70,000! ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು..
camera icon6
Gold price
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೀ ₹70,000! ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು..
ರೈಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ "X" ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯೇ?

 x mark in train: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವು ಹೊರಡುವಾಗ, ನೀವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇತರರು ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಲುಗಳ ಕೊನೆಯ ಕೋಚ್ ಹಿಂದೆ, ನೀವು X ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

 ರೈಲಿನ ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಗಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ, ಅದು ಅದೇ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ X ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಬೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!

ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೋಗಿ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹಾದು ಹೋದಾಗ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ X ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಹಳಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ X ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೈಲು ಬರದಂತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಇದೇ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್‌
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

train last coach X mark meaningrailway X symbol meaningLV mark train coachIndian Railways safety signstrain last vehicle sign

Trending News