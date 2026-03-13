ರೈಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ "X" ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯವಿದೆಯೇ?

x mark in train: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವು ಹೊರಡುವಾಗ, ನೀವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇತರರು ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಲುಗಳ ಕೊನೆಯ ಕೋಚ್ ಹಿಂದೆ, ನೀವು X ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲಿನ ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಗಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ, ಅದು ಅದೇ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ X ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಬೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೋಗಿ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹಾದು ಹೋದಾಗ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ X ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಹಳಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ X ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೈಲು ಬರದಂತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
