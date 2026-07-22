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ಗಂಡಂದಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಗತಿ ಬರಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುವ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಗಳಗಳು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸೀರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 22, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:46 PM IST
ಗಂಡಂದಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಗತಿ ಬರಬಹುದು.
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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