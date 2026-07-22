/ಗಂಡಂದಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಗತಿ ಬರಬಹುದು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಘೋರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದಾರಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಹೌದು.. ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಗಂಡನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ಬಳಿಕ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬದ್ಲಾಪುರ ಪೂರ್ವದ ಶಿರಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಹರೇ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಪತಿ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುನೀತಾ ದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಹರೇ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸುನೀತಾ ದೇವಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪತಿಯ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪತಿಯ ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮೃತ ಹರೇ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ 7 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು. ಪೊಲೀಸರು ಮಗುವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ತಾಯಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಗನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಸುನೀತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಕೇವಲ ಸೀರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಲಾಪುರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸರು ಆಳವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕೋನದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.