ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪತಿರಾಯನ ಹೃದಯವೇ ಒಡೆದು ಹೋದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು ಗಳಗಳನೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಮೃತಸರದ ರವಿ ಗುಲಾಟಿ ಎನ್ನುವರು ಹಿಮಾನಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 2010ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತುಂಬು ದಾಂಪತ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪತಿ ರವಿ ಗುಲಾಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಕೆಯ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋನ್ಗೆ ರವಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಪತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದನು. ಅದು ನೇರ ಹೆಂಡತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಆಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೃದಯವೇ ಒಡೆದು ಹೋದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. 15 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಚೆಹಣ್ಣು ತೊಳೆದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ರವಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೂ ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಾರದಿತ್ತು. ಈ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದೇವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೋವು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
