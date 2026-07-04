/Agra Case: ಗಂಡನ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ! ಹೆಂಡತಿ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪುರುಷ ಲೋಕ

Agra Crime News: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಆಗ್ರಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಗಂಡ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು. ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪೊಲೀಸರ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದು ಇಡೀ ನಗರವೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಊಹೆಯೂ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಗ್ರಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಕುಡಿತದ ಚಟ, ವರುಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ, ನಿರಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಾತ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿ, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಶೋಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಕಂದರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ ರೂಬಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಪರೀತ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಮನೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ರೂಬಿ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ಕುಡಿತದ ಚಟ, ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ರೂಬಿ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಾಗ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಪತ್ನಿ ರೂಬಿ, ತನ್ನ ಗಂಡ ಸುರೇಂದ್ರನನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾತ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಆರೋಪಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು, ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಹಂತಕಿ!
ಇನ್ನು ಮೃತ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಕಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಶವ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೊನೆಗೂ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ, ಕೇಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ, ರೂಬಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ರಾತ್ರಿಯೇ ಆರೋಪಿ ರೂಬಿ, ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಬಳಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ,
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೃತ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಹೋದರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರೂಬಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾತ್ ರೂಮ್ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ!
ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರೂಬಿಯೇ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ನಾಗಗೃಹದ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಕೃತ್ಯ ಪತ್ನಿ ರೂಬಿ ಒಬ್ಬಳೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ರೂಬಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.