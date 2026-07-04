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Agra Case: ಗಂಡನ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ! ಹೆಂಡತಿ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪುರುಷ ಲೋಕ

ಕುಡಿತದ ಚಟ, ವರುಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ, ನಿರಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಾತ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿ, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.  
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:36 PM IST
Agra Case: ಗಂಡನ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ! ಹೆಂಡತಿ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪುರುಷ ಲೋಕ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Agra Case: ಗಂಡನ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ! ಹೆಂಡತಿ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪುರುಷ ಲೋಕ
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