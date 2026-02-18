Viral News : ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಡ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು 1.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಿದಳು.
ಈ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 53 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ.
ಈ ಸಂಬಂಧವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿ, ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೇ ತನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆತ್ತವರ ಜಗಳ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರು.
ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮೂವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಗಂಡನ ವರ್ತನೆ ಕೊಂಚವೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮಹಿಳೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಳು. ನನ್ನ ಗಂಡ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವಳ ಜೊತೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ನನಗೆ 1.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಳು. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಒಪಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.