English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಚ್ಚುವ ಪತ್ನಿ'-ಯುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಿಣಿಯಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ತಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 8, 2025, 02:33 PM IST
  • ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಸೀಮುನ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾಳೆ
  • ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾಳೆ
  • ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು

Trending Photos

ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
camera icon8
income tax
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali
ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
camera icon5
Lakshmi Narayan Yoga
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರು
camera icon6
Gray Hair Remedies
ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರು
'ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಚ್ಚುವ ಪತ್ನಿ'-ಯುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ

Add Zee News as a Preferred Source

ಲಕ್ನೋ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಿಣಿಯಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ತಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದಿರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ..!

ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಮೂದಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ಲೋಧ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮೆರಾಜ್ ತನ್ನ"ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಸೀಮುನ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಮೆರಾಜ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಾನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು," ಎಂದು ಮೆರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 10 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಸಿ...ಹಾವೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ...!

ಈ ದೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು "ನೀವು ಆಕೆಯ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಅವನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ," ಎಂದು 1986ರ ಚಿತ್ರ 'ನಾಗಿನ'ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಸರ್ಪಿಣಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೂರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಮೆರಾಜ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

About the Author
UP man snake wifeSitapur bizarre complaintwoman turns into snakeSamadhan Diwas complaintshape-shifting wife claim

Trending News