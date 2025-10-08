'ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಚ್ಚುವ ಪತ್ನಿ'-ಯುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ

ಲಕ್ನೋ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಿಣಿಯಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ತಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಮೂದಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ಲೋಧ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮೆರಾಜ್ ತನ್ನ"ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಸೀಮುನ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಮೆರಾಜ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಾನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು," ಎಂದು ಮೆರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ದೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು "ನೀವು ಆಕೆಯ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಅವನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ," ಎಂದು 1986ರ ಚಿತ್ರ 'ನಾಗಿನ'ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಸರ್ಪಿಣಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೂರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಮೆರಾಜ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.