ವಿಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿ! ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಲ್ ಬರೆದರೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು Chhattisgarh High Court ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಬರೆದಿದ್ದ ‘ವಿಲ್’ ಆಧರಿಸಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಜೈಬುನ್ ನಿಶಾ ಆ ವಿಲ್ ನಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2015 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರೂ, ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಡಿ. ಗುರು ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ವಿಧವೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ (1/3) ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಇಚ್ಛಿಸಿದವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ 1/3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ‘ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆ’. ವಿಲ್ ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ವಿಧವೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಲ್ಗೆ ವಿಧವೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು.
“ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ತಡ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ವಿಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚುವಾಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.