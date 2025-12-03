English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:57 PM IST
  • ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಿಲ್ಲ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು
camera icon6
GK
ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ! ಇದೀಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹಣ
camera icon6
EPFO
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ! ಇದೀಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹಣ
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
camera icon5
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಇದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವು 2026 ರ ನಂತರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದವು.ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ/ಡಿಆರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2027ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ 

ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದೆ.ಈಗ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಸಂಸದ ಆನಂದ್ ಭದೌರಿಯಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 3, 2025 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಪ್ರಭಾ ದೇಸಾಯಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಲಕ್ ಘೋಷ್ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್ ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, 2026 ರ ನಂತರ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಬಾನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ?

ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಕಾರಣ, ಪಿಂಚಣಿ, ಪಿಎಫ್, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author
8th Pay CommissionHow much salary increase in 8th Pay Commission8th Pay Commission salary slab8th Pay Commission salary Calculator8th Pay Commission salary structure pdf

Trending News