SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಸತ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

PIB fact check: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,500 ರೂ.ಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ @ManojSirJobs ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಥಂಬ್ನೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ - "ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆ 2024-25 (ಹೊಸ ಯೋಜನೆ), ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,500 ರೂ., ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
@ManojSirJobs YouTube ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,500 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆʼʼ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿ PIB FactCheck ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಥಂಬ್ನೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಅಂತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ManojSirJobs" नामक #YouTube चैनल अपने एक वीडियो थंबनेल के माध्यम से दावा कर रहा है कि 'बेरोजगारी भत्ता योजना 2024-25' के तहत सरकार 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹3,500 का भत्ता दे रही है#PIBFactCheck
❌यह दावा #फर्जी है
✅ भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है pic.twitter.com/myIWAQiw86
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 6, 2025
ನಕಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಕಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಂಬಬಾರದು. ಫೇಕ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.