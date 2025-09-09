English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಸತ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,500 ರೂ.ಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 9, 2025, 06:57 PM IST
  • SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?
  • 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆಯ ಸತ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರವೇನು?

Trending Photos

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ! ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ : ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು !
camera icon7
EPFO
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ! ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ : ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು !
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
camera icon4
Sharadiya Navratri 2025
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಮ... ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಂತಿರುವರು
camera icon6
zodiac signs that are good friends
ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಮ... ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಂತಿರುವರು
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಸತ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Add Zee News as a Preferred Source

PIB fact check: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,500 ರೂ.ಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ @ManojSirJobs ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಥಂಬ್‌ನೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ - "ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆ 2024-25 (ಹೊಸ ಯೋಜನೆ), ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,500 ರೂ., ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

@ManojSirJobs YouTube ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,500 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆʼʼ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿ PIB FactCheck ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಥಂಬ್‌ನೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಅಂತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ?

ನಕಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಫೇಕ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಕಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಂಬಬಾರದು. ಫೇಕ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Fact CheckPIB Fact CheckunemploymentUnemployment Allowanceunemployment allowance scheme

Trending News