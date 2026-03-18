English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
4 ದಶಕಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ, 540 ಚಿತ್ರಗಳು..! ಹಿರಿಯ ನಟನ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ, ಕಲಿಯುವ ಹಸಿವು ಸಾಕು ಎಂದ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ 

WION World Pulse : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'WION ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಲ್ಸ್' ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಮತ್ತು  ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:37 PM IST
Trending Photos

Anupam Kher at WION World Pulse : ಸುಮಾರು 540ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 71 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಯುವಕರಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವ ಖೇರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 'ದಂತಕಥೆ' ಅಥವಾ 'ಹಿರಿಯ ನಟ' ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, "ನಾನಿನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾದರು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ತಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳೇ ತಮಗೆ  ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ನಮಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ.. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ತನ್ವಿ: ದಿ ಗ್ರೇಟ್' ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.  

ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ "ಕುತೂಹಲ" ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖೇರ್, ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪಿಳೀಗೆಗೆ ಮಾದರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಜೀವನ : ಈ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಮಾರ್ಚ್ 7, 1955 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 540ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

anupam kherWION World PulseAnupam Kher interviewWION World Pulse anupam kher

Trending News