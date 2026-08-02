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ಪಾಕ್ 'ಜೈಶ್' ಜಾಲದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಚು ಭೇದಿಸಿದ STF: ಬಯಲಾಯ್ತು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ & ಹತ್ಯೆ ಸ್ಕೆಚ್!

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಿತ್ತಾಟವಲ್ಲ, ಇದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಚು! ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಉಗ್ರರು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ನಡೆಸಿದ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳೇನು? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು 'ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್' ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಇಂದಿನ ಡಿಎನ್‌ಎ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರೋ ಈ 'ಟೆರರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್' ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 02, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:36 PM IST
ಪಾಕ್ 'ಜೈಶ್' ಜಾಲದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಚು ಭೇದಿಸಿದ STF: ಬಯಲಾಯ್ತು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ & ಹತ್ಯೆ ಸ್ಕೆಚ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಪಾಕ್ 'ಜೈಶ್' ಜಾಲದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಚು ಭೇದಿಸಿದ STF: ಬಯಲಾಯ್ತು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ & ಹತ್ಯೆ ಸ್ಕೆಚ್!
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