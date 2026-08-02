ಪಾಕ್ 'ಜೈಶ್' ಜಾಲದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಚು ಭೇದಿಸಿದ STF: ಬಯಲಾಯ್ತು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ & ಹತ್ಯೆ ಸ್ಕೆಚ್!

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಭೀಕರ ಸತ್ಯವನ್ನು STF ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು 'ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜೈಶ್ ಉಗ್ರ ಹಮೀಮ್ ಮಂಡಲ್, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಓಡಾಟ, ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಸಮಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಪಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆಯ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಭೀಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 'ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಯಾಮ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಉಗ್ರ ಹಮೀಮ್ ಮಂಡಲ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್ಳನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈಕೆಯು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಉಗ್ರರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಈ ಜಾಲ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಂಚನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರ ಜಾಲದ ಭೀಕರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಒಳನುಗ್ಗಿ, ಭಾರಿ ಗಲಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಉಗ್ರರು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಪಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳು ಉಗ್ರ ಹಮೀಮ್ ಮಂಡಲ್ಗೆ ನೇರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಪಾತ ಹರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ಇದರ ಹಿಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.)
ಬಂಧಿತ ಉಗ್ರ ಹಮೀಮ್ ಮಂಡಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಈತ 2019ರ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಭಟ್ನ ಆಪ್ತ ವಲಯದವನೆಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಖ್ಯಾತ 'ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಮತ್ತು ರಾಣಾ, ಅಬೀರ್ ಜಟ್, ಉಜೈರ್ನಂತಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈತ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಸೆಷನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ನಂತಹ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಐಪಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸಂಚು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆರರ್' ಜಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೌರಾದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಬೃಹತ್ ಉಗ್ರ ಜಾಲದ ಕೊಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಈ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಬರ್ಧಮಾನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರ ಹಮೀಮ್ ಮಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜೈಶ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಟ್ಟಹಾಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಸಂಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರರು ಹೇಗೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಡಿಯೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸದ್ಯ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.