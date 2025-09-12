6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಯುವತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು..! ಆಕೆಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌.. ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇ ಪವಾಡ.

woman bitten by snakes multiple times: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಅಫ್ಸಾನಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದೆ.
6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಡಿತ
ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಅಫ್ಸಾನಾಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, ಮೇ 25, ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ತದನಂತರ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಳನೇ ಹಾವು ಕಡಿತ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಜೋಧ್ಪುರ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಸಿಯು ಹಾಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಘಾತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಸಾನಾ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು (antibodies) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿಷವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಫ್ಸಾನಾ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಜೀವಂತಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಸಾನಾ ಅವರ ಪತಿ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: “ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆ ಹಾವುಗಳು ಅವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವಳು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.” ಅಫ್ಸಾನಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳೇ ಕಾರಣ. ಕೆಲವರು ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 5.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 81,000 ರಿಂದ 1.38 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 58,000 ಮಂದಿ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅಫ್ಸಾನಾ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ
ವೈದ್ಯರು ಅಫ್ಸಾನಾ ಅವರ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಅವು ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆದವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಸಾನಾ ಅವರ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪವಾಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಾವು ಕಡಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಫ್ಸಾನಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.