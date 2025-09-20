English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಮಹಿಳೆಯ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಗ್ತೀರಾ.!

Viral News : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಕುಳಿತು ಧರಣಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಬಹುಷಃ ನೀವು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:29 AM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
    • ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಕುಳಿತು ಧರಣಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
    • ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು..

Trending Photos

ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
rashmika mandanna
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon5
Kusha Kapila
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
camera icon5
shani margi 2025
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಮಹಿಳೆಯ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಗ್ತೀರಾ.!

ಗುಜರಾತ್ : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪಾನಿ ಪುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಪಾನಿ ಪುರಿಗಾಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡೋದರಾದ ಸುರ್ಷಸರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ರೈತನೂ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ..! ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದೇ ಕೊಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 20 ರೂ.ಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 20 ರೂ.ಗೆ 6 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಮಹಿಳೆಗೆ 20 ರೂ.ಗೆ ಕೇವಲ 4 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವಳು ಅಂಗಡಿಯವನಿಂದ 6 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಇದು ಅಂಗಡಿಯವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

ವಾದ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ 6 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ತನಗೆ ಎರಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ವಿನಂತಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

pani puriPani Puri vendorprotest for pani puripani puri protestVendor

Trending News