ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಮಹಿಳೆಯ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಗ್ತೀರಾ.!

ಗುಜರಾತ್ : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪಾನಿ ಪುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಪಾನಿ ಪುರಿಗಾಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಗುಜರಾತ್ನ ವಡೋದರಾದ ಸುರ್ಷಸರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ರೈತನೂ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ..! ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದೇ ಕೊಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 20 ರೂ.ಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 20 ರೂ.ಗೆ 6 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಮಹಿಳೆಗೆ 20 ರೂ.ಗೆ ಕೇವಲ 4 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವಳು ಅಂಗಡಿಯವನಿಂದ 6 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಇದು ಅಂಗಡಿಯವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
दीदी नाराज हो गई नाराज भी ऐसी हुई धरने पर बैठ गई कारण जानकर आप चौक जायेगे
गुजरात के वडोदरा में गोलगप्पे कम खिलाने पर सड़क में धरने पर बैठी महिला
गोलगप्पे वाले 20 रुपये में 6 पानीपुरी की जगह खिलाए चार गोलगप्पे, गुजरात के वडोदरा में सड़क पर बैठी महिला, DIAL 112 टीम ने स्थिति को… pic.twitter.com/1MuwR6ZQiB
— ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) September 19, 2025
ವಾದ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ 6 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ತನಗೆ ಎರಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು.