English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

 Matunga railway station: ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ! ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 20, 2026, 02:31 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿವೆ
  • ಆದರೆ, ಮುಂಬೈನ ಮಾತುಂಗಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಬೈನ ಮಾತುಂಗಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ರೈಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಪುರುಷರಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾತುಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ದೃಶ್ಯವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರು.

ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬುಕಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ (RPF), ಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆನ್, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಈ ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗವು ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತುಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಾತುಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೈಪುರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಿಲ್ದಾಣ) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Trending News