ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಬೈನ ಮಾತುಂಗಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ರೈಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೀನರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಪುರುಷರಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾತುಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ದೃಶ್ಯವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರು.
ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬುಕಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ (RPF), ಪಾಯಿಂಟ್ಮೆನ್, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಈ ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗವು ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತುಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಾತುಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೈಪುರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಿಲ್ದಾಣ) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.