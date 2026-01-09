English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Women priests: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರು, ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರೇ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವ 4 ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 9, 2026, 01:17 PM IST
  • ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 1912 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು
  • ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ದೇವಾಲಯದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ

ಭಾರತದ ಈ 4 ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶ! ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ..

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರು, ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರೇ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಪುರುಷರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅರ್ಚಕರು.  

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಂಢರಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು 'ವಿಠ್ಠಲ' ಅಥವಾ 'ಪಾಂಡುರಂಗಡು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು 'ರುಕ್ಮಿಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರನ್ನು ಅರ್ಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ (ಪಾದ ದರ್ಶನ) ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. 

ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯವು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 'ಭೈರಾಗಿಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಚಕರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೇವಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮುಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಭೈರಾಗಿಣಿಗಳು ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಇಬ್ಬರು ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರವು ವಂಶಾವಳಿ, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಜಾತಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 1912 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಅವರ "ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ದೇವರು" ಎಂಬ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ದೇವಾಲಯದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ' ಉತ್ಸವವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಿಥೋರಗಢ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಿಕ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕ ಅರ್ಚಕರು. "ಭಕ್ತಿಗೆ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಂತ್ರ ಪಠಣ, ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

