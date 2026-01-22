English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Women Reservation: ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:59 PM IST
  • ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಹಲ್ಯಾನಗರ, ಜಲಗಾಂವ್, ಅಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಪುರ ನಗರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ
  • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು ಜಲ್ನಾ ನಗರಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿವೆ

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರದ್ದೇ ಆಡಳಿತ

Women Reservation: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 29 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಡ್ರಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 50 ಶೇಕಡಾ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯ ಅನ್ವಯ ಈ ಬಾರಿ 29 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 15 ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೇಯರ್‌ಗಳು ನೇಮಕವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ.

ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಡ್ರಾ ನಡೆಯಿತು. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಮಾಧುರಿ ಮಿಸಾಲ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ನಾಗ್ಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಸಿಕ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಹಲ್ಯಾನಗರ, ಜಲಗಾಂವ್, ಅಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಪುರ ನಗರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು ಜಲ್ನಾ ನಗರಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಡಳಿತ ಇರಲಿದೆ. ಪುಣೆ, ನಾಸಿಕ್, ನಾಗ್ಪುರ, ಅಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಮೇಯರ್‌ಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಪುರುಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಸೂಕ್ತ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಡಳಿತದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
 

