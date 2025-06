ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಲೇಡೀಸ್ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿರುಚಾಡಿ ಸೀಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಘಟನೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ “ಕೊಬ್ರಾ” ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಗುಂಗಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಸೀಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಓಡಾಡತೊಡಗಿದರು. ಈ ಗೊಂದಲದಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

A viral video is in circulation regarding a snake spotted in a ladies coach. The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) took immediate action upon receiving the alert on Thursday evening.

The train was vacated at the Akshardham Metro station and sent to the depot for thorough…

