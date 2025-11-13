English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು..! ಆ ರಾಜ್ಯದ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Bihar assembly election results 2025 updates : ನಾಳೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 13, 2025, 08:07 PM IST
    • ನಾಳೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟ
    • ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
    • ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು..! ಆ ರಾಜ್ಯದ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Bihar election results 2025 updates : ಬಿಹಾರದ 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎರಡು ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ (ನವೆಂಬರ್ 14) ನಡೆಯಲಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಳೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ : ಕಳೆದ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು, 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ 65.08% ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 122 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ 68.76% ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಮತದಾನ 66.91% ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 9.62% ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57.29% ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ.. ಕಳೆದ 4 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು-ಸೋತವರು ಯಾರು.? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು 5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 1962 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು 7% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ ನಂತರ 1967 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದವು. 

1980 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, 1977 ರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಶೇ. 6.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, 1990 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ  1985 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿಂತಲೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಫೇವರಿಟ್!

ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ, ಮತದಾನವು 9.62% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 66.91% ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 62.8% ಪುರುಷ ಮತಗಳು ಮತ್ತು 71.6% ಮಹಿಳಾ ಮತಗಳು. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

