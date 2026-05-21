WFH: ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಜನರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ WFH
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
WFH ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಶಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನಂತಹ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
WFH ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ?
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿವರವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು
ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ...
ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.