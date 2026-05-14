ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯದ ಕರೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 'ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ' (Work From Home) ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿ : ಸರ್ಕಾರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 'ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ' ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವ ಸಾವಿರಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಭೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರದ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ : ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮಾಸಿಕ 200 ಲೀಟರ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ನವೀನ ಕ್ರಮಗಳು
ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 29 ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು 58 ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಡೇ ಮತ್ತು ನೋ ಕಾರ್ ಡೇ: ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು 'ನೋ ಕಾರ್ ಡೇ' ಮತ್ತು 'ಮೆಟ್ರೋ ಡೇ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆ: ಕಚೇರಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು : ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ತುರ್ತು ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ನಿಯಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. "ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.