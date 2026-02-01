English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:37 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ‘ಚಿನ್ನ’ ಸಿಗುವ ಜಾಗವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ

world biggest tribal gold festival: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ‘ಚಿನ್ನ’ ಸಿಗುವ ಜಾಗವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆಯಾದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇದಾರಂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ‘ಚಿನ್ನ’ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನವರು ‘ಜೆಲ್ಲಂ ಬಂಗಾರಂ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇದಾರಂ ಜಾತ್ರೆ ಸಮ್ಮಕ್ಕ–ಸಾರಲಮ್ಮ ವನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ದೇವಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ‘ಚಿನ್ನ’ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೇ ‘ಜೆಲ್ಲಂ ಬಂಗಾರಂ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ! ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ..

ಕೇವಲ 50–60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಚಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಭಕ್ತರು ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀವಂತ ಮೇಕೆಗಳು 900 ರಿಂದ 1000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕುರಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ 1500 ರೂ. ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ 300 ರಿಂದ 350 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಕೆಲವೆಡೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ! ಯಾರಿವರು ಗೊತ್ತೆ?

ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಸಮ್ಮಕ್ಕ–ಸಾರಲಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ದೇವತೆಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೂ ಭಕ್ತರ ಹರಿವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮೇದಾರಂ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಅನನ್ಯ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
 

