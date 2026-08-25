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ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ, IVF ಮೂಲಕ ಕರುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಹಸು.. ಈ ಆಕಳು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್‌ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ?

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ IVFನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಲಕ ಲಖಿಮಿ ಎನ್ನುವ ತಳಿಯು ಹಸುವೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:22 PM IST
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ, IVF ಮೂಲಕ ಕರುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಹಸು.. ಈ ಆಕಳು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್‌ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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