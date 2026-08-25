/ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ, IVF ಮೂಲಕ ಕರುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಹಸು.. ಈ ಆಕಳು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್‌ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ?

World First Female IVF Calf: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ IVF (In Vitro Fertilization)ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐವಿಎಫ್ನಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಐವಿಎಫ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಆದರೂ ಐವಿಎಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾನವ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವದಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸುವೊಂದು ಇದೇ ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಕರುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಹಸು ಮತ್ತು ಕರು ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಅಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗುವಾಹಟಿಯ ಖಾನಾಪಾರದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಐವಿಎಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಹಸು, ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಐವಿಎಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದ ಮೊದ ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
IVFನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಜನನ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುವಿನ ತಳಿಯಾಗಿರುವ ಲಖಿಮಿ ಹಸುವೊಂದು ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಐವಿಎಫ್ ಕರು ಇದಾಗಿದ್ದಾರಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ʻXʼ ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ CM ಟ್ವೀಟ್
ಈ ಸಂತಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ IVF ಲಖಿಮಿ ತಳಿಯ ಹಸು ಹೆಣ್ಣು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಖಿಮಿ ತಳಿಯ ವಿಷೇಶತೆ
ಲಖಿಮಿ ಹೆಸರಿನ ಹಸು ತಳಿಯೂ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಸುವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾರೊಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ತಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲನ್ನ ಇದು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಾಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು A2 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಳಿಯ ಹಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಕೃತಕ ಗರ್ಭದಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೋರಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹಸುವಿನ ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಹಸುವಿನ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಭ್ರೂಣವಾದ ಬಳಿಕ, ಹಸುವಿನ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಹಸು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.
Today Assam has achieved something historic - a beautiful convergence of Sabhyata, Sanskriti & Srijan.
The world’s first IVF female calf of the Lakhimi breed - native to Assam - has been born at the Assam Veterinary and Fishery University.
This landmark achievement opens new… pic.twitter.com/9KaVytPO11
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 22, 2026