ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ" ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಣಪಯ್ಯನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು

Ganesh Chaturthi 2025 : ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕನ ಮೂಲ ರೂಪ ಯಾವುದು..? ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ.. ಆದಿ ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಿ..
ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಸಂಗಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಅರುಣ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಓಂಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಓಂಕಾರ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ವಿಘ್ನರಾಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರನ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ತೋದರಮಲ್ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ತೋದರಮಲ್ ಸ್ವತಃ ಗಣಪತಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಹರಿವು ಆದಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.