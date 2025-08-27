English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ" ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಣಪಯ್ಯನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು

First ganesh temple : ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನದಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಜನರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್‌ನ ಸಂಗಮ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಗಣಪತಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 27, 2025, 05:36 PM IST
    • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಜನರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ" ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಣಪಯ್ಯನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು

Ganesh Chaturthi 2025 : ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕನ ಮೂಲ ರೂಪ ಯಾವುದು..? ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ.. ಆದಿ ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಿ..

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನ ಸಂಗಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಅರುಣ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಓಂಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಓಂಕಾರ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಣೇಶ ತರುವಾಗ ʻಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾʼ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ವಿಘ್ನರಾಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರನ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ತೋದರಮಲ್ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ತೋದರಮಲ್ ಸ್ವತಃ ಗಣಪತಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಹರಿವು ಆದಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

