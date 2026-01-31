ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಲಡಾಖ್. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ಹಿಮಾಲಯದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾಸ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 10,800 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ .
ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ದ್ರಾಸ್ ಪ್ರದೇಶ
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜೋಜಿಲಾ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1 ರಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಡ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಟ್ಟಲು ಸಹಿತ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ, ನಗರವು ಮೈನಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 2 ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಜನವಸತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 1995 ರಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ 22,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ತಂಪಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಒಯ್ಮ್ಯಾಕಾನ್.ಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಹಿಮಪಾತಗಳು ಬೀಸುತ್ತವೆ.