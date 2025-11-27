English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭರತ್ ಜೈನ್ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:15 PM IST
  • ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60,000 ರಿಂದ 75,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ
  • ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ

ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ.ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಮುಂಬೈ ನಲ್ಲಿರುವ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಳಿ ಬರಿ ಸಾವಿರವಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.5 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭರತ್ ಜೈನ್, ಮುಂಬೈನಾದ್ಯಂತ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭರತ್ ಜೈನ್ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

ಇಂದು, ಭರತ್ ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60,000 ರಿಂದ 75,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.ಭರತ್ ಜೈನ್ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಳಿಸುವ ಮೊತ್ತವು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 2,000 ರಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60,000 ರಿಂದ 75,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್..!

ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭರತ್ ಜೈನ್ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.ಅವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

