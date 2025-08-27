English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪಯ್ಯನ ಮೂರ್ತಿ..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಗಿರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ

Smallest Ganesha idol : ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 40 ಕಲಾವಿದರ ತಂಡವು ಈ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮುಖದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 27, 2025, 01:48 PM IST
    • ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
    • ಈ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • 10 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮುಖದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ..

ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪಯ್ಯನ ಮೂರ್ತಿ..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಗಿರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ

Smallest Ganesha idol in India : ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಗಣೇಶನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪಯ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಹುಷ್ಯ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಂಬೋದರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ, ಎಂದಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪಯ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಹೌದು.. ಸೂರತ್‌ನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಫಲ

ಸೂರತ್‌ನ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ 1 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದೆ. 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.  

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 40 ಕಲಾವಿದರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Gold ganeshsmallest ganeshsmall Gold ganeshGujaratSurat

