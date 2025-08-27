ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪಯ್ಯನ ಮೂರ್ತಿ..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಗಿರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ

Smallest Ganesha idol in India : ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಗಣೇಶನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪಯ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹುಷ್ಯ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಂಬೋದರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ, ಎಂದಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪಯ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಹೌದು.. ಸೂರತ್ನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸೂರತ್ನ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ 1 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದೆ. 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 40 ಕಲಾವಿದರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.