  • ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ : ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 9, 10, 11, 12, 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 8, 2025, 02:11 PM IST
  • ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭ
  • ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
  • ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ

ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.  ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.

ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 9, 10, 11, 12, 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತದೆ. 

ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ? : 
ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಚಳಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಚಳಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 9, 10, 11, 12, 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ

ಚಳಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರ ನಂತರವೂ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ರಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ : 
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 26, 2025 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 9 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ : 
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

School HolidaySchool Holiday listWeather updateweather report

