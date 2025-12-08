ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ : ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 9, 10, 11, 12, 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ? :
ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಚಳಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಚಳಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 9, 10, 11, 12, 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಚಳಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರ ನಂತರವೂ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ರಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ :
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 26, 2025 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 9 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ :
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.