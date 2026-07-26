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"ಯೇ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್!": ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಧೀರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅಮರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್‌ಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ "ಯೇ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್!" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಾತ್ರಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯಾದವು

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 26, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:41 PM IST
"ಯೇ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್!": ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಧೀರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅಮರ ಯಶೋಗಾಥೆ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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