"ಯೇ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್!": ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಧೀರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅಮರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ನಂದು ಭಾರತವು 1999 ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಧೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರತಿಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುವ ಏಕೈಕ ಹೆಸರು ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ. ಅವರ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಮರ ಸಾಹಸಗಳು ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಕಥೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 1974 ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾಲಂಪುರ ಸಮೀಪದ ಘುಗ್ಗರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ, 1996 ರಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 13 ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರೈಫಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಶೇರ್ ಷಾ' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಡೆಲ್ಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ 5140 ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಏರಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆಟು ಹಾಕದೆ, ಜೂನ್ 20, 1999 ರಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 5140 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ತಂದರು.
"Yeh Dil Mange More", Indian Defence Minister recalls role of Captain Vikram Batra during 1999 Kargil War pic.twitter.com/7pYyxJw5df
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 26, 2026
ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ "ಯೇ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್!" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಾತ್ರಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯಾದವು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನವೇ "ನಾನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ 4875 ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 7, 1999 ರಂದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಹವರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದೆ ಧಾವಿಸಿದರು. "ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಮರ ಕಹಳೆ "ಜೈ ಮಾತಾ ದಿ!" ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು.
कारगिल के अमर वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि। 🙏🏻
जय हिन्द! जय भारत! 🇮🇳🫡#27thKargilVijayDiwas #OperationVijay #IndianArmy #SaluteToHeroes #NationFirst
Yeh Dil Maange More....🙏 pic.twitter.com/Pe5j4kuvPk
— 𝑨𝑩𝑫𝑼𝑳 𝑨𝒁𝑰𝒁 Bsc (@itzAziz123) July 26, 2026
ಅವರ ಈ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1999 ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಹುಮಾನ 'ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಜಿ.ಎಲ್. ಬಾತ್ರಾ ಅವರು ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುವವರೆಗೂ 'ಶೇರ್ ಷಾ' ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರ ಅಮರ ಚೇತನ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.