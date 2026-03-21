IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಡುವಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಲಿ!

ರಂಜಾನ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಶವವಾಗಿ ಎನ್ನುವುದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 21, 2026, 10:11 PM IST
Youth dies after collapsing while playing cricket:: ರಂಜಾನ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯ ಹಫೀಜ್‌ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿಎಸ್‌ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಠಾತ್‌ ಆಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಾನ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. 

ಬರೇಲಿಯ ಹರ್ಹರ್‌ಪುರ್ ಮಟಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಯೀಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ 22 ವರ್ಷದ ಮಗ ಶಕೀಬ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಈದ್ಗಾ ಬಳಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಶಕೀಬ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಜೀವ ಅವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಮೂರನೆಯವನು ಆಗಿದ್ದನು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಕೀಬ್‌ಗೆ ಆಗಿರುವುದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ದೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಬಿಗಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

