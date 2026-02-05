ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಾರಂಭ.. ವರನಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು?

Arun Panwar Cash Controversy: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ (YouTuber) ಒಬ್ಬರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಬಂಗಾರದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ (Gurugram) ಮೂಲದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೂರಿದ ಅತಿ ರಂಜಿತ ಕಾರು, ಹಣ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 71 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ 21 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ (245 ಗ್ರಾಂ)ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5.5 ತೊಲೆಗಳ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಬಳೆ ಹಾಗೂ 4 ತೊಲೆಗಳು ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವರ ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ನಗದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಯುವತಿ ಕಡೆಯವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತವರು ಆದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
