ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ Z+ ಭದ್ರತೆ..! ಯಾಕೀ ನಿರ್ಧಾರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ..!

ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಹಿಂದಿನ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು 3,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮದ್ಯ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಬಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.ಬಹುತೇಕ ಭದ್ರತಾ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೋಟು ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಏಳು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮದ್ಯದ ಹಗರಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕಲಿ ಹೊಲೋಗ್ರಾಂಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು.ಹಾಗಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಗರಣದ ನಂತರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯು ಈಗ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಾಲೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..!
ಈ ಹಾಲೋಗ್ರಾಂಗಳ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಏಳು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ನಕಲಿ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಾಟಲ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಣವನ್ನು ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಗಿತ:
ಹಿಂದಿನ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮುದ್ರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.