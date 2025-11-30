ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ..! ಭಾರತದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ "ಚಂದ್ರ" ಕ್ರಾಂತಿ

Dr Subhash Chandra achievements : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲವೇ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೌದು.. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಭಾರತದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ..
ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಕಿರೀಟವಾಗಿರುವ ಜೀ, ಈಗ ಪ್ರಸಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 190 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಮಾಡದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು, ಇದು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ..