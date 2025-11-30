English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ..! ಭಾರತದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಂದ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ

ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ..! ಭಾರತದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ "ಚಂದ್ರ" ಕ್ರಾಂತಿ

Happy Birthday Dr Subhash Chandra : ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬರು. ಇಂದು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಬಲು ಮುಖ್ಯ.. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋದ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಪರೂಪ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:00 PM IST
    • ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
    • ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋದ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಪರೂಪ
    • ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ

Trending Photos

RCBಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಯಾರಾಕೆ?
camera icon7
Rcb new crusḩ sports cricket meet lauren bell
RCBಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಯಾರಾಕೆ?
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ! ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ..
camera icon5
Surya Gochar Effects
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ! ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ..
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
camera icon6
kriti kharbanda News
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಗೆ ಕ್ರಶ್!‌ ಆರಾಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
camera icon11
Aaradhya and Aishwarya Rai Bachchan
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಗೆ ಕ್ರಶ್!‌ ಆರಾಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ..! ಭಾರತದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ "ಚಂದ್ರ" ಕ್ರಾಂತಿ

Dr Subhash Chandra achievements : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲವೇ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಭಾರತದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.. 

ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಕಿರೀಟವಾಗಿರುವ ಜೀ, ಈಗ ಪ್ರಸಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 190 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಮಾಡದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು, ಇದು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ZEELZee mediaDr Subhash ChandraZEELsubhash chandra age

Trending News