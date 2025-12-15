ENBA Awards 2024: 91 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಸಮೂಹ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಝೀ ಮೀಡಿಯಾ ಸಮೂಹವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್4ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ 91 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜೀ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ 91 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಝೀ ನ್ಯೂಸ್, WION, ಝೀ ಬಿಜಿನೆಸ್, ಝೀ ಭಾರತ್, ಸಲಾಂ ಟಿವಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ, ಸಂಪಾದಕೀಯ ಆಳ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಝೀ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿವೆ.
ಚುನಾವಣಾ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ಗಳು, ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಂತಹ ವಿಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೀ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಓಡುತ್ತಿರುವ ನಾಗಲೋಟದ ಸುದ್ದಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.