Zee News Operation Kisan 2 : ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಕಳ್ಳಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ (ZEE NEWS) ತನ್ನ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಸಾನ್ ಭಾಗ-2’ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾದ ರೋಚಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Operation Kisan 2 : ಒಂದೆಡೆ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದೇ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೂಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 1,575 ಚೀಲಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಟು (Resin) ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ದಂಧೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ : ಪ್ಲೈವುಡ್, ಎಂಡಿಎಫ್ (MDF) ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಂಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ‘ತಾಂತ್ರಿಕ ದರ್ಜೆಯ’ (Technical Grade) ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು, ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹80 ರಿಂದ ₹100 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಳ್ಳಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ‘ಕೃಷಿ ದರ್ಜೆಯ’ (Agricultural Grade) ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಈ ಯೂರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ ₹6 ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂಟು ತಯಾರಕರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಖಜಾನೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಸ್ಥಳ ಹರಿಯಾಣ, ಯಮುನಾನಗರ
ಈ ದಂಧೆಯ ಆಳವನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ZEE News ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಹರಿಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಯಮುನಾನಗರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಮಾಫಿಯಾದ ಬಂಡಧೈರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿತ್ತು.
ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೇಳಿಕೆ:
ವರದಿಗಾರ: ಇದೇನಣ್ಣ ಇದು?
ಕಾರ್ಮಿಕ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ.
ವರದಿಗಾರ: ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಕಾರ್ಮಿಕ: ಗ್ಲೂ (ಅಂಟು).
ವರದಿಗಾರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತಾರಾ? ಇದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ?
ಕಾರ್ಮಿಕ: ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ವರದಿಗಾರ: ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಕಾರ್ಮಿಕ: ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಲೇ ನಾವು ರೆಸಿನ್ (ಗ್ಲೂ) ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂಟು ತಯಾರಿಸಲು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (ಯೂರಿಯಾ) ನೇರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ
ವರದಿಗಾರ: ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ..?
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕ : ಕಾನೂನಿನ ಭಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು, "ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗ್ಧರಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಮಾಮೂಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದರು..
ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದಲೇ ದಂಧೆ ಬಯಲು : ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ... "ಈ ದಂಧೆಯ ಹಿಂದೆ 200 ರಿಂದ 300 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ (ಕೂಟ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರೈತರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ." ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಲ್ : ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ 1 - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ವರದಿಗಾರನ ಕಣ್ಣು ಬಿಲ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳುತ್ತದೆ.. ವಸ್ತುವಿನ ವಿವರ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 'ರೆಸಿನ್' ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.... ಪ್ರಮಾಣ (Quantity) 30 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಯ ದರ 32 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಇದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 30 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಗ್ಲೂನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 8 ಲಕ್ಷದ 31 ಸಾವಿರದ 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು.. 'ಸುದಾಮಾ ವುಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'.
ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ 2 ದೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ... 'ಸೆಂಚುರಿ ಪ್ಲೈಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ನ ಬಿಲ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುವಿನ ವಿವರ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 'ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ರೆಸಿನ್' ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ 29 ಸಾವಿರದ 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ, ಇದರ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷದ 16 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖವಾಡ : ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಂಟು ಅಥವಾ ರಾಳವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಕ್ರಮ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಯೂರಿಯಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಸಾನ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.... ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತವೆ, ಯೂರಿಯಾ ಲೂಟಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತ ಶಾಕಿಂತ್ ಸತ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ "ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಸಾನ್" ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.. ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ..