ರೈತರ ಯೂರಿಯಾಗೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನ: Zee News 'ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಸಾನ್-2'ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ಬಟಾ ಬಯಲು

Zee News Operation Kisan 2 : ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಕಳ್ಳಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೈವುಡ್‌ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ (ZEE NEWS) ತನ್ನ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಸಾನ್ ಭಾಗ-2’ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾದ ರೋಚಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 17, 2026, 08:02 PM IST|Updated: May 17, 2026, 08:02 PM IST
Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

