ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 'ಜೀ ನ್ಯೂಸ್' ನಡೆಸಿರುವ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು 294 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರದೇಶವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
1. ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ - 54 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ: 39 - 42
ಟಿಎಂಸಿ+: 10 - 14
ಇತರರು: 01 - 02
2. ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳ - 86 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೆಕ್-ಟು-ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ: 40 - 44
ಟಿಎಂಸಿ+: 40 - 45
ಇತರರು: 01 - 02
3. ಜಂಗಲ್ಮಹಲ್ ಪ್ರದೇಶ - 47 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ: 30 - 33
ಟಿಎಂಸಿ+: 12 - 16
ಇತರರು: 01 - 02
4. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಲಯ - 42 ಸ್ಥಾನಗಳು
ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿ: 23 - 27
ಬಿಜೆಪಿ: 14 - 17
ಇತರರು: 01 - 02
5. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು- 65 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿ: 39 - 43
ಬಿಜೆಪಿ: 21 - 24
ಇತರರು: 01 - 02
ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ಮಹಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ 86 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಮೇ 4ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನವೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.