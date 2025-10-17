English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ೦ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತುಂಬಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸವಾಗುತ್ತೆ! ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ 5-3-2 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ೦ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತುಂಬಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸವಾಗುತ್ತೆ! ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ 5-3-2 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

Petrol pump fraud : ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು “ಮೀಟರ್ 0 ಇದೆಯೇ? ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೀಟರ್ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ 0 ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:14 PM IST
    • ಪಂಪ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು “ಮೀಟರ್ 0 ಇದೆಯೇ? ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.
    • ಮೀಟರ್ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.
    • 0 ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..?

Trending Photos

ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukra Gochar
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
camera icon6
Gold price fall 2025
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ: ಕಷ್ಟ ನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಶನಿ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Shani Margi
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ: ಕಷ್ಟ ನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಶನಿ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ೦ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತುಂಬಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸವಾಗುತ್ತೆ! ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ 5-3-2 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

Fuel filling tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು...

Add Zee News as a Preferred Source

0 ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌/ಡಿಸೇಲ್‌ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಪಂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೀಟರ್ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು 5-6 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ...! ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ..!

ಗ್ರಾಹಕರು "₹100, ₹200, ₹500 ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ವಂಚನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ. ಅನೇಕ ಪಂಪ್‌ಗಳು 'ಪ್ರಿಸೆಟ್' ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು '2-3-5 ಸಿದ್ಧಾಂತ'ವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು "2 ಲೀಟರ್, 3 ಲೀಟರ್, 5 ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡಿಸೇಲ್‌ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಇದು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ! OYO ದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಂತು ಸ್ಟೇಷಲ್‌ ಐಷಾರಾಮಿ ರೂಮ್‌, ಬುಕ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು: ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪಂಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್: 1800 2333 555 HP: 1800 2333 555 BPCL: 1800 22 4344

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

petrolPETROL PUMPSCAMPetrol pump scamPetrol price

Trending News