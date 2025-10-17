ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ೦ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತುಂಬಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸವಾಗುತ್ತೆ! ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ 5-3-2 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

Fuel filling tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು...
0 ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡಿಸೇಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಪಂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೀಟರ್ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು 5-6 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ...! ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ..!
ಗ್ರಾಹಕರು "₹100, ₹200, ₹500 ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ವಂಚನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ. ಅನೇಕ ಪಂಪ್ಗಳು 'ಪ್ರಿಸೆಟ್' ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು '2-3-5 ಸಿದ್ಧಾಂತ'ವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು "2 ಲೀಟರ್, 3 ಲೀಟರ್, 5 ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡಿಸೇಲ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಇದು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ! OYO ದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಂತು ಸ್ಟೇಷಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ ರೂಮ್, ಬುಕ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು: ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪಂಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್: 1800 2333 555 HP: 1800 2333 555 BPCL: 1800 22 4344